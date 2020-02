La película de Sonic originalmente tenía a Chris Evans como protagonista

La película de Sonic se ha convertido en la adaptación cinematográfica de videojuegos con mayor recaudación de la historia, debutando con $100 millones de dólares durante sus primeros días en cines. Gran parte de este éxito se debe al rediseño que sufrió el personaje, aunque aparentemente no fue el único con importantes cambios. Uno de los primeros artes conceptuales de este largometraje revela que Chris Evans iba a ser originalmente el co-protagonista.

A finales de 2018, se filtró información con posibles candidatos para el papel de Tom Wachowski, y entre esa lista se encontraba Evans. En la siguiente imagen puedes ver al actor junto a Sonic pre-rediseño en acción:

#SonicMovie I found this concept art from an artist who worked with Jeff Folwer in early 2018, showing the original movie Sonic fighting alongside Chris Evans as Tom, he also posted several pieces of art in Weibo: https://t.co/i4p3xMY8zc pic.twitter.com/Zu7dxVWYHZ

— Marx Pan (@rescuetails) February 15, 2020