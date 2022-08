¿The Batman 2 también será cancelado?

Con los recientes cambios en la dirección de Warner Bros., y la cancelación de Batgirl, muchos se han preguntado si la trilogía de The Batman que tiene planeada Matt Reeves sufrirá el mismo destino, o podrá llegar a la meta sin problemas. Aunque por el momento no hay detalles oficiales, un nuevo reporte tiene buenas noticias para todos.

Por medio de un reciente Twitter Space, Erik Davis de Fandango y Umberto González de The Wrap, hablaron sobre el futuro de The Batman en el cine. Pese a que la fusión entre Warner Bros. y Discovery tiene preocupados a algunos, especialmente considerando los reportes de un plan de 10 años para el DCEU, los insider han señalado que Robert Pattinson aún portará la capa del Caballero de la Noche. Esto fue lo que comentó Davis al respecto:

Por su parte, González respondió:

