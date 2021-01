Tencent compra parte de Dontnod Entertainment, creadores de Life is Strange

Como parte de sus esfuerzos por expandir su presencia en la industria de los videojuegos, Tencent acaba de comprar una parte minoritaria de Dontnod Entertainment, creadores de Life is Strange, Vampyr y Tell me Why.

El conglomerado chino recientemente compró una parte mayoritaria de Klei Entertainment, desarrolladores de Don’t Starve, juego indie de supervivencia, y parece ser que no se detendrán ahí. Tencent es una marca bastante importante en China, y ahora están buscando llevar esta importancia al mercado americano y europeo.

Anteriormente, Tencent ya había tratado de construir juegos específicamente diseñados para el mercado estadounidense y europeo. Por ejemplo, lanzaron un remake de Honor of Kings, uno de los juegos más descargados y populares en todo el mundo, pese a ser exclusivo de China, con resultados mixtos. Sin embargo, el año pasado también lanzaron Call of Duty: Mobile, que posiblemente es uno de los juegos para celulares más exitosos de años recientes.

Via: IGN