Modder combina los mundos de Skyward Sword y Breath of the Wild con resultados sorprendentes

A pesar de haber salido ya hace cuatro años, los fans de The Legend of Zelda: Breath of the Wild siguen encontrando maneras de darle nueva vida a este juego. Recientemente, hemos visto unos mods muy creativos y el más reciente de estos combina su mundo con el de Skyward Sword.

Waikuteru es un modder bastante activo en la comunidad de BOTW, y su más reciente trabajo logró traer el icónico Skyloft a Breath of the Wild. Como habrás visto en el video de arriba, los resultados ciertamente son impresionantes.

Aunque la Gran N todavía no ha anunciado nada de forma oficial, se especula que ya están trabajando en un remaster de Skyward Sword para el Switch, mismo que sería anunciado como parte de los festejos por el 35 aniversario de la franquicia este año.

Via: GoNintendo