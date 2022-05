Te presentamos todos los juegos de Batman

Uno de los superhéroes que más se ha ganado el cariño de la gente es Batman, razón por la cual tiene mucha mercancía disponible en el mundo, algo que va mucho más allá de los propios cómics. Uno de esos productos son los videojuegos, adaptaciones en las que el murciélago se ha puesto a repartir golpes a los villanos, desde la era de los 8 bits hasta hoy.

Aquí te presentamos todos los títulos en los que ha hecho acto de presencia.

Batman (PC) (1986)

El primer juego del personaje, este hizo su debut en 1986, tres años después de su regreso triunfal a la pantalla grande. Tiene un estilo de jugo isométrico que era bastante innovador para aquel momento.

Batman: The Caped Crusader (1988)

Aquí Batman empezó con las plataformas en 2D, igualmente es para la PC. Fue un gran paso para el personaje y su siguiente título.

Batman: The Movie (1989)

Por mucho, uno de los juegos más reconocidos del héroe a nivel mundial. Llegó para promocionar la trilogía de Tim Burton. Se lanzó para el NES, convirtiéndose en un clásico instantáneo.

Batman: Return Of The Joker & Revenge Of The Joker (1991)

Aquí se vio el regreso del Guasón de los cómics. Salió en bastantes plataformas como NES, SEGA Genesis, Game Boy y PC. Los jugadores lo recuerdan, pero no tanto en comparación a la versión anterior de Sunsoft.

Batman Returns (1992)

Basado en la segunda película de Tim Burton. Aquí el personaje se enfrenta a rivales como El Pinguino y Gatúbela. No logró superar al primer lanzamiento que se tuvo en la NES.

Batman: The Animated Series (1993) y The Adventures Of Batman And Robin (1994)

Estos juegos se basan en la serie animada más famosa del héroe, siendo en esta ocasión Konami la compañía desarrolladora. Lo mejor, esta vez podrías cambiar entre personajes para una experiencia diferente.

Batman Forever (1995), Batman & Robin II (1998) y Batman Forever: The Arcade Game (1996)

Para seguir promocionando las películas de Tim Burton se hizo su correspondiente adaptación, también llegó una secuela para la aventura con Robin. Además, la versión de Arcade se hizo presente para sorpresa de la gente.

Justice League Task Force (1995)

Batman apareció en un título de La Liga de la Justicia para SNES, sería su debut en un juego peleas. Esto junto a otros famosos como Superman y Wonder Woman.

Batman Beyond: Return Of The Joker (2000) y Batman: Dark Tomorrow (2003)

Con estos juegos la franquicia pasaría a las tres dimensiones. Llegaron a PlayStation, Nintendo 64 y a la generación de PS2, GameCube y Xbox. Ambos tienen un estilo Beat em Up con estos toques de arcade.

Batman: Vengeance (2001) And Batman: Rise Of Sin Tzu (2003)

Las entregas en tres dimensiones siguieron su curso con estos juegos desarrollados por Ubisoft. Aquí se seguía una aventura más profunda y sólida. Además se podía jugar en modo cooperativo con el propio Batman y los Gotham Knights.

Batman: Chaos In Gotham (2001)

Un juego que salió en los momentos finales de la vida de Game Boy Color. Podíamos manejar al personaje en scroll lateral. También se dieron a conocer niveles en los que el Batimóvil era utilizable.

Justice League: Injustice For All (2002) And Justice League: Chronicles (2003)

Juegos lanzados para Game Boy Advance, en donde una vez más los personajes conocidos de DC se unen para derrotar enemigos en común. Tenían una vista cenital que recuerda mucho a los títulos de Zelda en 2D.

Batman Begins (2005)

Juego que se inspira en la trilogía de Christopher Nolan, teniendo al superhéroe en una perspectiva en tres dimensiones. La misión principal era derrotar al villano de turno, El Espantapájaros.

Justice League Heroes (2006)

Otro juego en perspectiva cenital en el que se pueden unir dos jugadores en cooperativo. Las consolas elegidas fueron PS2 y Xbox. La gente le tiene recuerdos encontrados.

Mortal Kombat Vs DC Universe (2008)

La primera vez en que los universos de DC y Mortal Kombat combatieron. Se lanzó en Xbox 360 y PS3. Entre los personajes se incluyen tanto héroes como villanos de ambas franquicias.

Franquicia de LEGO: Batman (2008, 2012, 2014)

A día de hoy es una saga bastante recordada. Ha salido en bastantes plataformas que van desde Wii, DS, 3DS, Switch. Esto también pasa con la marca PlayStation y Xbox. Además, existen colecciones que reúnen a todos en uno.

Franquicia Batman Arkham (2009, 2011, 2013, 2015)

Esta es una de las sagas más recordadas por los fanáticos y no fanáticos del personaje. Iniciando todo con Asylum en 2009 y terminando con la experiencia de VR. No está de más comentar, que casi todos estos juegos los desarrolló Rocksteady Studios.

Batman: The Brave And The Bold- The Videogame (2010)

Videojuego aparecido para Wii y Nintendo DS. Se basa en la serie del mismo nombre, la cual generó mucha popularidad debido a recomendaciones entre los propios fanáticos.

Injustice 1 y 2 (2013, 2017)

Batman tuvo un papel importante en estas dos historias, en la cual se está tratando de detener a un Superman corrompido. Esto fue gracias al Guasón y su influencia.

Batman: The Telltale Series (2016)

Aventuras gráficas donde Batman debe lidiar con muchos villanos. Se puede jugar en plataformas de actualidad.

Con esto finalizamos la lista de todos los juegos de Batman. Un recorrido que parece no va a tener fin. Por ahora, el siguiente en la lista es Gotham Knights, aunque no aparecerá de forma tan directa.

Vía: ScreenRant