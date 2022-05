Se filtran dos nuevos personajes para MultiVersus

Con las pruebas alpha de MultiVersus ya en marcha, muchos han tenido la oportunidad de probar este clon de Super Smash Bros. Junto a esto, y como era de esperarse, los mineros de datos no se pudieron contener. De esta forma, se han encontrado una serie de pistas que revelan cuáles serían los siguientes personajes en unirse al campo de batalla de Warner Bros.

De acuerdo con JPMB5555, se han encontrado documentos relacionados con las voces de Gizmo de Gremlins y LeBron James de la vida real en el código fuente de MultiVersus. Esto indicaría que el clásico personaje del cine de los 80s, y el famoso jugador de básquetbol, llegarían al juego free-to-play en un futuro.

Aunque la idea de agregar a LeBron James a MultiVersus no es tan alocada, especialmente considerando que el jugador protagonizó Space Jam: A New Legacy, así como el juego de Xbox que salió junto a la película, la inclusión de Gizmo es algo que ha llamado la atención. JPMB5555 ha mencionado que el personaje de los Gremlins no llegaría solo, sino que se transformaría en una de las horribles criaturas de la cinta.

Recordemos que Gizmo nunca se transformó en un gremlin durante las películas de los 80s. Considerando que el Gigante de Hierro aparece en este juego, ignorando así uno de los fundamentos de este personaje, no sería descabellado que también se podrían ignorar varios elementos de Gremlins para darle un nuevo poder al adorable Gizmo.

En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo adelanto del juego. De igual forma, a los fans no les gustó la inclusión de El Gigante de Hierro en MultiVersus.

Nota del Editor:

Considerando que Arya Stark ya está dentro del juego, no es sorpresa ver a LeBron James. Sin embargo, si Gizmo se transforma en un gremlin, este sería otro de los personajes que no han sido respetados por los creadores del juego, y esta podría ser una tendencia constante.

Vía: Comicbook