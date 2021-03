Tal parece que Jeff Goldblum podría retomar el papel de Grandmaster en Thor: Love and Thunder

Aunque el MCU se encuentra experimentando con series como WandaVision y Falcon and the Winter Soldier, muchos esperan con ansias una clásica película con un Avengers más tradicional. Actualmente hay varios proyectos en filmación, siendo uno de estos: Thor: Love and Thunder. La cuarta cinta de este personaje traerá de regreso a varios actores, incluyendo a Natalie Portman. Ahora, un par de fotos apuntan a que Jeff Goldblum podría retomar el papel de Grandmaster en este largometraje.

Recientemente, Goldblum fue visto junto a Chris Hemsworth, actor que le da vida a Thor, y Taika Waititi, director de Ragnarok y Love and Thunder, en Australia. Aunque por el momento no hay algo confirmado, los fans han señalado que el Grandmaster podría regresar al MCU en la siguiente película del Dios del Trueno. Sin embargo, es importante mencionar que Goldblum fue visto junto a sus camaradas fuera de un set de grabación.

Esto bien podría haber sido una especie de reunión. Sin embargo, ver a los actores y director en un solo lugar, especialmente en medio de la filmación de una secuela en dos los tres colaboraron, suena algo sospechoso. Por el momento, está confirmado que Goldblum retomará el papel de Grandmaster en What If… ?, la serie animada de Disney+ que estará disponible a mediados de este año.

Por lo mientras, Thor: Love and Thunder está planeada para llegar a los cines el próximo 6 de mayo de 2022.

Vía: GamesRadar+