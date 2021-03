Pista sugiere que una secuela de Judgment ya está en camino

Recientemente, SEGA registró la marca de ‘Lost Judgment’ en Japón. Por el momento, no hay una clara indicación sobre lo que ‘Lost Judgment’ podría significar, pero la gente cree que se trata de una potencial secuela para Judgment, el spin-off de Yakuza que debutó por allá de 2019.

Ciertamente podemos ver la conexión, pero no es evidencia conclusiva. De nuevo, esta marca fue registrada en Japón, donde Judgment es conocido como Judge Eyes. Como tal, dicha teoría sobre una secuela parece un poco incierta. A menos de que SEGA planee cambiar el nombre de Judgment en el país nipón, no podemos ver la conexión entre ambos nombres.

Por supuesto, esto no quiere decir exactamente que Judgment no tendrá una secuela. Sabemos que a SEGA le gusta lanzar un nuevo juego de Yakuza cada año, y Judgment fue todo un éxito cuando se estrenó en PlayStation 4. Debido a que se viene un remaster en PlayStation 5 y Xbox Series X/S el siguiente mes, es probable que una eventual secuela ya esté en camino, pero el registro de ‘Lost Judgment’ no suena como la pista que necesitamos.

Fuente: Gematsu