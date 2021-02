Judgment, el spin-off de Yakuza, llegará a PS5, Series X|S y Stadia en abril

La serie de Yakuza no siempre se trata de las aventuras de Kazuma Kiryu y Kasuga Ichiban, ya que los spin-offs de la serie nos presentan a nuevos protagonistas y problemas. Aunque la mayoría de estos trabajos no se encuentran disponibles en occidente, en 2019 Judgment llegó a PS4. Ahora, RGG Studio nos ha sorprendido con el anuncio de una versión de PS5, Xbox Series X|S y Google Stadia mejorada de este juego.

Así es, Judgment llegará a la siguiente generación el próximo 23 de abril de 2021. Esta nueva versión del juego incluirá todo el DLC que salió para este juego, contará con un aspecto visual mejorado, correrá a 60fps y tendrá tiempos de carga reducidos, todo esto por solo $39.99 dólares.

Lamentablemente, no todas son buenas noticias. Para empezar, RGG Studio le confirmó a IGN que esta nueva versión no tendrá soporte de cross-buy, es decir, no podrás acceder a las mejoras de PS5 con tu copia de PS4. De igual forma, se desconoce si podrás transferir tu progreso a la nueva generación. Por último, el estudio de SEGA no tiene planes de llevar la versión definitiva de Judgment a tiendas de PC, como Steam o Epic Games Store, por el momento.

Judgment sigue a Takayuki Yagami mientras el detective privado se abre camino a través de las calles de Kamurocho. Recuerda, este título llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y Google Stadia el próximo 23 de abril de 2021. En temas relacionados, el director de la serie de Yakuza regresa al departamento creativo de SEGA. De igual forma, The Yakuza Remastered Collection ya está disponible en Xbox Game Pass.

Vía: RGG Studios