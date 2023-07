Surgen rumores de Spider-Man 4 con Tobey Maguire

El actor Thomas Haden Church, quien interpretó a Sandman en la película “Spider-Man 3” de Sam Raimi junto a Tobey Maguire como Peter Parker/Spider-Man, recientemente reveló que escuchó rumores de que Raimi podría estar desarrollando “Spider-Man 4” con Tobey Maguire. “Siempre ha habido algún tipo de… he escuchado rumores de que Sam Raimi iba a hacer otra [película de Spider-Man] con Tobey [Maguire] y si eso sucede, probablemente me postularía para hacer al menos un cameo”, dijo Church

Church volvió para dar voz a Sandman creado por computadora en “Spider-Man: No Way Home” en 2021, utilizando metraje de archivo de “Spider-Man 3” para las escenas en las que Sandman aparece en forma humana. No es la primera vez que Church ha expresado su interés en volver a su papel de Sandman en una futura película de Spider-Man. En marzo, Church explicó cómo originalmente Sandman iba a tener un papel más importante en “No Way Home“:

“Teníamos toda una historia que involucraba a su hija en ‘No Way Home‘. Y al final simplemente se cortó. Había mucho sucediendo”.

El actor también reveló que ha hablado con Amy Pascal, productora de Spider-Man, y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, sobre traer de vuelta a Sandman para una futura película del Universo Cinematográfico de Marvel.

“La conversación ha tenido lugar acerca de que él regrese, y tal vez tener una historia más satisfactoria. ¿Sabes? Con Flint y regresando a su forma humana”, insinuó, añadiendo que aunque Flint fue “curado” en “No Way Home“, todavía no es “humano”.

Otro actor de la trilogía de Spider-Man de Raimi y “No Way Home” que está interesado en regresar para “Spider-Man 4” es J.K. Simmons, quien interpreta a J. Jonah Jameson en el Multiverso de Marvel.

“Absolutamente. Haría cualquier cosa que Sam Raimi me propusiera”, dijo en enero de 2023. “Bueno, casi cualquier cosa”.

Sin embargo, a pesar de los comentarios de Church y Simmons, Sony y Marvel aún no han confirmado oficialmente una cuarta película de Spider-Man liderada por Maguire. De hecho, en mayo de 2022, el propio Raimi afirmó que “actualmente no tiene planes de hacer ‘Spider-Man 4‘” y que no ha “perseguido” la secuela, lo que significa que el rumor que Church escuchó puede no ser totalmente correcto.

Sin embargo, Marvel Studios está trabajando con Sony en una cuarta película de Spider-Man ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel que traerá de vuelta a la versión de Tom Holland del querido trepamuros. Aunque los detalles del argumento de “Spider-Man 4” se mantienen en secreto, ha habido rumores que sugieren que la próxima secuela tratará las consecuencias de la próxima serie de Disney+, “Daredevil: Born Again“, que presenta a Vincent D’Onofrio como Kingpin y a Charlie Cox como Daredevil. Cox ya se cruzó con Holland en “Spider-Man: No Way Home” interpretando a Matt Murdock y Peter Parker en sus identidades civiles.

Vía: CBR

Nota del editor: Me parece genial lo que hizo Marvel con el multiverso de Spider-Man pero desde una perspectiva mercadológica. Ahora puede hacer las películas que quiera con quien quiera y tiene la excusa perfecta para no recibir quejas.