La gran noticia en el mundo de las redes sociales hoy es que Twitter ha cambiado su logotipo a la letra “X” como parte de un importante esfuerzo de rebranding, ¡y el hecho de que se vea muy similar al logotipo de Xbox Series X no ha pasado desapercibido para los fanáticos de Xbox!

El logotipo de Series X no se ve muy a menudo en los materiales de marketing de Xbox, pero está incluido como parte del gran banner “Optimized for Xbox Series X”, y claramente tiene mucho en común con el nuevo diseño de Twitter.

Esto fue destacado por Tom Warren de The Verge en la plataforma hace unas horas: Los fanáticos de Xbox en Twitter se han estado divirtiendo con esta noticia todo el día, y algunos miembros actuales y anteriores del equipo de Xbox, incluyendo a Major Nelson y Eden Marie, también han estado comentando sobre el nuevo diseño de “X“. Es definitivamente un movimiento desconcertante por parte del propietario de Twitter, Elon Musk, pero también ha generado mucho revuelo, así que dudamos que le importen demasiado algunas de las reacciones negativas. ¡Bienvenidos a una nueva era, amigos…

The new Twitter logo has been revealed pic.twitter.com/8mKzxFc36t

— Xbox News (@_XboxNews) July 23, 2023