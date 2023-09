Super Mario Bros. Wonder se lanzará por todo lo alto

La temporada navideña se acerca y la gran N no quiere perder la oportunidad para seguir impulsando las ventas de Nintendo Switch y qué mejor manera de hacerlo con el debut de Super Mario Bros. Wonder, del cual se han conocido más detalles referentes a su jugabilidad.

El potenciador para convertirse en elefante podrá ser utilizado por todos los personajes y dicho animal adoptará formas diversas dependiendo si es Mario, Luigi, Peach o Daisy. También llama la atención, la revelación de nuevos power-ups, donde es posible transformarse en taladro o burbuja.

Por su parte, la Flor Maravilla tiene un efecto para cambiar en su totalidad la jugabilidad, ya que será posible volverse Goombas. Otro aspecto innovador consiste en que al empezar cada partida, el jugador podrá escoger las habilidades especiales para hacer su recorrido, entre las que destacan el usar propulsión bajo el agua, hacerse invisible o sujetarse a las paredes.

Una de las grandes cualidades de muchos de los títulos desarrollados por Nintendo, es su capacidad para ser jugados durante un sinfín de horas y en Super Mario Bros. Wonder esto no será la excepción. Además del modo en solitario, será posible disfrutar de la experiencia con hasta cuatro jugadores tanto en línea como en modo local.

Por si fuera poco, se ha anunciado un Nintendo Switch OLED conmemorativo bajo la insignia de Mario Red Edition, mismo que será rojo en su totalidad y contiene diversos guiños en el dock, como un pequeño fontanero corriendo o el estampado de diversas monedas al abrir la compuerta para insertar los cables.

La consola en cuestión estará disponible a inicios del mes de octubre, es decir, un par de semanas antes de que debute la nueva aventura de Mario, y puede ser un pretexto perfecto para hacerse con ella, si aún no se tiene alguna, y una perfecta adición para el público coleccionista.

Hasta el momento, Nintendo ha tenido un 2023 espectacular con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, además de otras producciones first party y quiere poner el broche de oro con Super Mario Bros. Wonder, que seguramente en muy poco tiempo se convertirá en todo un referente en la industria del entretenimiento.