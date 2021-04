Super Mario 64 Plus es un port no oficial para PC que cuenta con un modo Permadeath

Super Mario 64 es uno de los mejores plataformeros que existe, incluso en tiempos modernos, pero eso no significa que no haya espacio de mejora. Si eres alguien que está buscando disfrutar de esta experiencia como nunca antes, entonces este port no oficial para PC es justo lo que estás buscando.

Conocido como Super Mario 64 Plus, esta versión del clásico ofrece la posibilidad de jugar a 60 cuadros por segundo y hasta tiene un modo Permadeath. Pero eso no es todo, puesto que este port mejora la cámara, corrige unos cuantos bugs y te permite seguir dentro del nivel después de recolectar una estrella.

Los creadores de este port parecen no sentirse preocupados de que el port vaya a ser eliminado por Nintendo, puesto que se trata de una descarga gratuita. De hecho, lo puedes conseguir a través del siguiente enlace.

Fuente: Kotaku