Super Mario 3D All-Stars contará con más de 175 canciones

De forma sorpresiva, Nintendo anunció en un Direct especial por el 35 aniversario de Super Mario Bros, el lanzamiento de una colección titulada Super Mario 3D All-Stars que contará con 3 juegos clásicos del plomero más famoso del mundo: Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Falta poco más de una semana para su lanzamiento y ya tenemos nuevos detalles.

Mediante su perfil de Twitter, la compañía de la Gran N confirmó que esta compilación contará con más de 170 canciones, un número bastante grande para un videojuego, y que podrás disfrutar al jugar las aventuras de Mario.

Treat your ears to over 170 songs with #SuperMario3DAllStars’ in-game music player. Here’s “Good Egg Galaxy” from Super Mario Galaxy to get your week off to a good start! #MondayMotivation pic.twitter.com/snDa2SrAwi

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 7, 2020