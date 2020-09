Ubisoft lanza vídeo pidiendo disculpas por los empleados tóxicos previo al Ubisoft Forward

Como sabrán, el día de hoy se llevará a cabo la presentación de Ubisoft Forward. Sin embargo, previo al evento la compañía francesa liberó un vídeo en donde Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, pide disculpas por los hechos cometido por “ciertos empleados”.

Durante los últimos meses, Ubisoft se ha visto envuelto en una serie de escándalos de comportamiento laboral inapropiado por parte de varios ex-directivos de la compañía. En su mensaje, Guillemot también habla sobre los planes que tiene para tratar de remediar sus errores. Esto fue lo que comentó el CEO:

Ahead of #UbiForward, a message from our CEO Yves Guillemot: pic.twitter.com/NDfOj4tFk7

— Ubisoft (@Ubisoft) September 10, 2020