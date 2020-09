El regreso de Scott Pilgrim vs. The World: The Game se podría llevar a cabo hoy

Hace una década llegó al mercado Scott Pilgrim vs. The World: The Game, considerado por muchos como uno de los mejores beat’em up en la historia. Sin embargo, en 2014 el juego desapareció de las tiendas virtuales del Xbox 360 y PS3, y por seis años toda una generación se ha perdido de este título. Afortunadamente, parece que esto está por cambiar el día de hoy.

Hace un par de horas, Edward Wright, director de Scott Pilgrim vs. The World, mencionó que Bryan Lee O’Malley, autor de Scott Pilgrim, dará un anuncio especial el día de hoy. Aunque no hay confirmación de que se trate del juego de Scott Pilgrim, el hecho de que se nos pida estar al tanto de la cuenta de O’Malley en Twitter el día del Ubisoft Forward definitivamente plantea algunas preguntas.

“Ejem … Los fanáticos de Scott Pilgrim tal vez quieran estar atentos a la cuenta de @ bryanleeomalley más tarde. ¡No diré más!”

Ahem… Scott Pilgrim fans might want to keep their eyes peeled on @bryanleeomalley’s feed later. I shall say no more! — edgarwright (@edgarwright) September 10, 2020

De igual forma, recordemos que el mismo O’Malley mencionó que Ubisoft lo contacto hace tiempo. De esta forma, el anuncio de una versión definitiva de Scott Pilgrim vs. The World: The Game con todo el DLC podría ser uno de los anuncios sorpresa preparados para el día de hoy.

El Ubisoft Forward comenzará a las 2:00 PM (hora de la Ciudad de México), y aquí puedes ver la presentación en vivo. De igual forma, se ha filtrado Prince of Persia: The Sands of Time Remake.

Vía: Edward Wright