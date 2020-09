No More Heroes III es retrasado hasta el 2021

Nintendo ha perdido una de sus cartas más fuertes para el 2020. El año pasado Suda51 reveló que No More Heroes III llegaría exclusivamente al Switch en algún punto de este año. Sin embargo, complicaciones causadas por el COVID-19 han forzado al equipo a retrasar el juego hasta 2021.

De acuerdo con un comunicado publicado en la cuenta de Grasshopper Manufacture, estudio encargado de No More Heroes III, esta entrega fue retrasada para asegurar la calidad del juego. Esto fue lo que comentaron:

De nuevo pido disculpas. Esperamos que todos los que han estado esperando pacientemente por No More Heroes III puedan entender y aceptar esta decisión, y continuaremos esforzándonos en el desarrollo de este título apuntando a un lanzamiento en el 2021”.

An important announcement regarding the Nintendo Switch exclusive title No More Heroes 3.#NMH3 #NoMoreHeroes3 #SUDA51 #NintendoSwitch #TRAVIS #TravisTouchdown pic.twitter.com/ijsz4shnDl

— Grasshopper (@Grasshopper_EN) September 10, 2020