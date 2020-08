Rumor: El primer No More Heroes podría llegar a Nintendo Switch

Una de las exclusivas más esperadas para el Nintendo Switch es No More Heroes 3. Aunque por el momento se desconoce cuándo llegará esta entrega a la consola híbrida, es posible que los fans de la serie disfruten de la primera entrega en un futuro, ya que No More Heroes ha recibido una clasificación para Nintendo Switch por parte del Comité de Clasificación de Juegos Digitales de Taiwan.

Este juego llegó originalmente al Nintendo Wii en 2007, y en 2010 recibió una versión para PlayStation 3 y Xbox 360. De esta forma, un relanzamiento en Switch sería la primera vez que una de las obras más populares de Goichi “Suda 51” Suda esté disponible al público en esta generación.

De igual forma, esto no debería ser una gran sorpresa, en 2019 Suda51 reveló que había planes para llevar a la serie a la generación actual. Aunque por el momento solo se habla del primer juego, no sería una gran sorpresa ver una colección de los primeros dos juegos, una remasterización del primero en Nintendo Switch, muy al estilo de Bayonetta, meses antes del lanzamiento de la tercera entrega.

Vía: Gematsu