Summer Games Done Quick ha sido postergado por coronavirus

La más reciente víctima del COVID-19 es Summer Games Done Quick. Este evento anual, originalmente, se iba a llevar a cabo del 21 al 28 de junio, sin embargo, debido al riesgo que presentan las grandes reuniones, el evento ha sido postergado, y ahora se realizará del 16 al 23 a agosto.

Sin embargo, no todas son malas noticias, debido a que, por lo mientras, los organizadores de Games Done Quick realizarán un evento en línea del 17 al 19 de abril, dedicado a recolectar fondos para Direct Relief, una organización humanitaria que se especializa en ofrecer ayuda a las personas afectadas por la pobreza o emergencias, y actualmente se centra en proporcionar a los trabajadores de la salud equipos de protección personal y artículos médicos esenciales durante la pandemia.

Este evento se llamará Corona Relief Done Quick (CRDQ) y podrás gozar de esta transmisión en el canal oficial de Twitch de los organizadores, todo esto desde la comodidad de tu casa. Aún no se sabe quiénes serán los speedrunners que participarán, debido a que el registro de participantes cerrará hasta el 2 de abril.

We'd like to share some updates regarding GDQ and COVID-19: https://t.co/xpGev7MnYP #SGDQ2020 #CRDQ pic.twitter.com/WIO42HjU6k

— Games Done Quick (@GamesDoneQuick) March 27, 2020