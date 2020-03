Es oficial, Taipei Game Show 2020 ha sido cancelado

Taipei Game Show 2020 fue uno de los primeros eventos de videojuegos en ser afectados por el COVID-19. Originalmente se iba a llevar a cabo del 6 al 9 de febrero en Taiwán. Sin embargo, después de ver el peligro que representa este virus, los organizadores cambiaron la fecha para llevarse a cabo del 25 al 28 de junio. Lamentablemente, se ha revelado Taipei Game Show 2020 ha sido oficialmente cancelado.

La cancelación no debería ser una gran sorpresa considerando las cuarentenas y todas las medidas posible para evitar el contagio del coronavirus a nivel mundial. Aunque Taiwán no ha llegado al nivel de casos de China, pero con 235 casos confirmados de coronavirus, los organizadores han decidido evitar algún tipo de problema y cancelar el evento.

Sin embargo, no todo está perdido, ya que los organizadores planean realizar un “Evento de negocios en línea” y “Taipei Game Show LIVE!”, donde se darán algunas noticias y anuncios de lo que originalmente se planeaba mostrar durante el evento. Por el momento no se ha ofrecido más información. Este es el comunicado oficial:

【Taipei Game Show 2020 Cancellation Announcement】

Taipei Game Show 2020 was originally rescheduled on June 25 – 28. However, as the escalation of the novel coronavirus outbreak (COVID-19) continues, the organizing committee is now officially calling off Taipei Game Show 2020. pic.twitter.com/vz1ZXjxCmV

— Taipei Game Show (@TaipeiGameShow) March 25, 2020