Summer Game Fest: ¿Cumplirá las expectativas?

Por: José Celorio (@iamjosecelorio)

La cancelación del E3 debido a la pandemia del COVID-19 fue una gran desilusión para los gamers, aunado a que previamente, diversas compañías y personalidades de la industria habían comunicado que no asistirían a dicha feria. No obstante, Geoff Keighley no ha querido que el verano pase desapercibido y dio a conocer la realización de un evento virtual durante los meses de mayo a agosto, con ruedas de prensa, anuncios importantes y periodos de prueba gratuitos para determinados productos.

La apuesta de Keighley no es una novedad, ya que meses atrás había anunciado que no acudiría al E3, haciendo evidente que no se quedaría de brazos cruzados. En los últimos años, The Game Awards, gala organizada por este personaje ha cobrado gran relevancia y no solamente ha servido para premiar a los mejores títulos de cada año, sino que también se ha utilizado como un impulsor para mostrar por todo lo alto nuevos videojuegos y consolas.

El banderazo de inicio del Summer Game Fest dio inicio el día de ayer, donde Microsoft a través de una emisión de Inside Xbox, presentó múltiples juegos de desarrolladores externos, entre los que destacan: Assassin’s Creed Valhalla, Bright Memory: Infinite, Scarlet Nexus, Scorn, Second Extinction, The Medium y Yakuza: Like a Dragon, que dejará de ser una exclusiva temporal en las consolas de PlayStation.

La filial dirigida por Phil Spencer dejó muy clara su apuesta, centrada en la funcionalidad de Smart Delivery y en seguir dotando a Game Pass de grandes lanzamientos. Habrá que esperar hasta el próximo mes de julio, para conocer los desarrollos first party que corren a cargo de Xbox Game Studios, sin embargo, la compañía estadounidense anunció que cada mes hasta llegar al lanzamiento de su nueva plataforma, presentará novedades, por lo que en junio también debería conocerse información adicional.

En el marco del evento veraniego y con el propósito de generar hype, el 12 de mayo se presentará un nuevo juego (posiblemente multiplataforma) y esto podrá servir como indicador para saber si realmente se trata de una producción destacada o únicamente es una campaña publicitaria para atraer la atención del público hacia el multicitado festival.

Para el 11 de junio, se llevará a cabo el EA Play, mismo que también formará parte del Summer Game Fest. En paralelo, se espera que en próximas semanas se anuncien nuevos participantes, ya que si bien Geoff Keighley ha sido cuestionado por no mantener una posición parcial en la industria, es un experto para entablar alianzas comerciales con múltiples compañías, ofreciendo una relación de ganar-ganar para todas las partes involucradas.

De igual modo, no se descarta que PlayStation también se sume a este programa de promoción para mostrar el diseño de PS5 y los videojuegos que lo acompañarán en su lanzamiento, toda vez que la relación del señor Keighley y Sony siempre ha sido muy estrecha. Diversos rumores apuntan a que esto podría ocurrir los primeros días de junio, pero hasta el momento, las especulaciones en torno a la próxima consola del gigante nipón, no han sido acertadas.

Los gamers alrededor del mundo, podremos tener la tranquilidad de que habrá diversas conferencias para que las compañías nos presenten múltiples novedades enfocadas a la nueva generación y por supuesto a Nintendo Switch, el cual además de sus exclusivas franquicias, seguramente recibirá títulos que fueron exitosos en otras plataformas y que por primera ocasión harán su arribo a la consola híbrida.

Aunque los organizadores del E3, anunciaron una edición totalmente renovada e innovadora para 2021, será interesante observar cómo se posiciona el Summer Game Fest, pudiéndose tratar únicamente de una improvisación ante la contingencia sanitaria o que marque un estándar en los próximos años no sólo en formato digital sino que migre a un modelo tradicional. El apoyo de Iam8Bit hacia Geoff Keighley ha sido un gran acierto ya que esta empresa llevaba más de una década participando en la logística del Electronic Entertainment Expo.

***Adicional a mi participación semanal en Atomix, los invito a sintonizar todos los miércoles a las 21:00 horas, un nuevo episodio de JC Gaming en el Live de Instagram (@iamjosecelorio), para platicar sobre anécdotas de la comunidad gamer, noticias de la industria, y por supuesto, mostrar algunos juegos***