¡Streets of Rage 4 ya tiene fecha de lanzamiento!

Después de un pequeño error por parte de la eShop, en donde se pensaba que Streets of Rage 4 llegaría a nuestras manos el 23 de abril, se ha revelado que este beat’em up estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 30 de abril, y tendrá un nuevo modo de juego.

El juego tendrá un precio de $24.99 dólares en su versión digital. Podrás jugar con hasta tres amigos más en cooperativo local, y el online soporta hasta dos jugadores. Además del modo historia, se ha revelado el Battle Mode, una modalidad que ya se encontraba presente en Streets of Rage 2 y 3. Esta es un pequeña descripción de este agregado:

“Echa un primer vistazo al modo de batalla de Streets of Rage 4, una experiencia heredada que regresa de Streets of Rage 2 y 3. Este campo de batalla que resolverá las disputas seguramente ayudará a los rivales a reconocer quién es realmente el mejor rufián de Wood Oak City, así como resolver rencores provocados por ataques amistosos accidentales durante las sesiones multijugador”.

Por último, para celebrar este anuncio, se ha liberado un nuevo tráiler que nos muestra más del Battle Mode. Streets of Rage 4 estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 30 de abril.

Vía: Dotemu