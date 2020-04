Conoce las características retro que tendrá Streets of Rage 4

Streets of Rage 4 es uno de los juegos de 2020 más esperados por todos los fans de los juegos beat’em up. Dotemu es consciente de esto, así que el día de hoy han liberado un nuevo tráiler del juego, en donde podemos apreciar las características retro que tendrá este título.

El vídeo nos muestra cómo podemos acceder a tributos de anteriores juegos de la serie, incluyendo personajes pixelados con sus propias habilidades, así como las bandas sonoras originales de Streets of Rage 1 y 2. Esto es lo que ha mencionado Dotemu ante estos cambios:

De igual forma, cabe destacar que el día de hoy, supuestamente, se filtró la fecha de lanzamiento de Streets of Rage 4, siendo el próximo 23 de abril. Sin embargo, la compañía ha emitido un comunicado en donde desmienten que este día llegará el juego a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC.

We are aware that some of you have seen a release date leaked this afternoon. Right now we cannot confirm it yet and apologize for the confusion.

We will keep you updated officially as soon as possible and thank you for your patience.

— dotemu (@Dotemu) April 8, 2020