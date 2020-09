Street Fighter y Power Rangers: Battle for the Grid podrían tener crossover

Los juegos de pelea son notorios por incluir algunos crossovers bastante ambiciosos y algunos de plano ridículos. Parece que Power Rangers: Battle for the Grid está buscando unirse a esta lista puesto que sus desarrolladores están preguntando a los fans cómo se sentirían si algunos personajes de Street Fighter hicieran su llegada al título.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial del juego preguntó lo siguiente:

“Hora de preguntarle a nuestra comunidad.

Community Question time!

How would you feel if the Street Fighter Rangers entered the Morphin Grid for console?! 👀 https://t.co/IeHTSL3wPJ

— Power Rangers: Battle For The Grid (@Battle4TheGrid) September 11, 2020