Star Wars Jedi: Fallen Order tendrá una versión next-gen, y estará disponible en verano

Nos encontramos a una semana del Día de Star Wars, es decir, May the 4th. Para celebrar este año, el día de hoy se ha revelado que Star Wars Jedi: Fallen Order tendrá una versión de PS5 y Xbox Series X|S, y aquellos que ya tienen su copia de generación pasada, podrán acceder a esta actualización de forma gratuita.

Esta versión estará disponible en algún punto del verano de este año, y contará con una serie de mejoras técnicas. Recordemos que cuando Star Wars Jedi: Fallen Order llegó a PS4, Xbox One y PC en 2019, el juego fue criticado por sus bugs y errores que podían arruinar la experiencia de más de uno. De esta forma, esperemos que esta versión para PS5 y Xbox Series X|S corrija algunos de los problemas que atormentaron a los jugadores.

Junto a esto, se ha revelado que entre el 28 y 12 de mayo, las versiones estándar y Deluxe de este juego tendrán un 70% de descuento en consolas y PC. Afortunadamente, esto no es todo, ya que básicamente todos los juegos de Star Wars tendrán una serie de rebajas. Desde Battlefront II, pasando por Knights of the Old Republic, hasta Vader Immortal.

Vía: Star Wars