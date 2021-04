Lost Soul Aside, el Action RPG de China, confirma su lanzamiento en PS5

Como parte del China Hero Project, el cual busca impulsar a la industria de los videojuegos en China, hace un par de días se liberó un nuevo gameplay de Lost Soul Aside, un impresionante Action-RPG que llegará a PS4 y PC. Después del gran recibimiento por parte del público, se ha confirmado que este título también llegará a PS5.

Por medio de un tweet, se ha confirmado que Lost Soul Aside estará disponible en PlayStation 5 en un futuro. Por el momento no hay detalles adicionales sobre esta edición del juego, o si llegará al mercado al mismo tiempo que las versiones de PS4 y PC. Esperemos tener más información en un futuro.

We are happy to officially announce today that Lost Soul Aside is also coming to PlayStation 5. We hope you look forward to game and we appreciate your continued support. pic.twitter.com/S8CKz14rec

— Lost Soul Aside (@Lost_Soul_Aside) April 29, 2021