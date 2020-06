Star Wars Episode I: Racer por fin llegará a PS4 y Switch la siguiente semana

Después de dos retrasos, se ha confirmado que la remasterización de Star Wars Episode I: Racer por fin llegará a PlayStation 4 y Nintendo Switch el próximo 23 de junio, es decir, la siguiente semana.

De acuerdo con Aspyr, los desarrolladores que trabajan en la versión remasterizada del clásico de Star Wars, el juego por fin está listo para llegar a plataformas modernas. Originalmente, Star Wars Episode I: Racer estaba planeado para llegar a nuestras manos el pasado 12 de mayo, pero fue retrasado hasta el 26 de mayo. Lamentablemente, el lanzamiento tuvo que volver a ser pospuesto.

ATTN Star Wars Episode l: Racer Fans!!!

We are slated to release on both Nintendo Switch and PS4 on June 23rd.

Thank you for your continued support, .gifs, and kind comments as we've worked on this release.

🏁We'll see you on the racetracks.🏁 pic.twitter.com/9hRgvzqvpZ

— Aspyr (@AspyrMedia) June 16, 2020