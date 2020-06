Estrella de My Hero Academia está lista para la siguiente temporada del anime

Aunque la cuarta temporada del anime de My Hero Academia concluyó el pasado mes de abril en Japón, la versión doblada al inglés apenas terminó su presencia en la televisión de Estados Unidos. Debido a que los 25 episodios que forman esta temporada fueron unos de los más impactantes hasta el momento, el actor responsable por darle voz a Bakugo en inglés ha emitido un hermoso mensaje sobre su participación en esta obra.

Clifford Chapin es un actor estadounidense, quien le ha dado vida a Bakugo en inglés durante los últimos cuatro años a lo largo del anime y las diferentes películas y videojuegos. La estrella acudió a Twitter después del final de la cuarta temporada, y Chapin dice que no puede esperar a que comience el trabajo en la próxima temporada.

Esto fue lo que comentó:

Another season of #MyHeroAcademia has come to a close for us, and it was a wild ride of a time. We got the amazing second movie. We got to dub the game. Four years later, and I'm still so grateful to be a part of this series. Can't wait for season 5. Go Beyond, Plus Ultra! pic.twitter.com/rmu1g4nT4U

— Clifford Chapin #BlackLivesMatter (@CliffordChapin) June 15, 2020