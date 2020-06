DC anuncia su propio evento virtual para el mes de agosto

A pesar de que la pandemia global por el COVID-19 ha creado una serie de problemas que han resultado en la cancelación de varios eventos físicos este año, este es el momento perfecto para que las grandes compañías decidan crear reuniones virtuales en donde no es necesario gastar mucho dinero y tener que hacer filas enormes. Esta es la idea detrás de DC FanDome.

DC y Warner Bros. han anunciado DC FanDome, un evento digital que se llevará a cabo en una escala mundial el próximo 22 de agosto. Esta celebración tendrá una duración de 24 horas, e incluirá contenido para todos los fans de DC, desde aquellos que sólo leen cómics, pasando por los que adoran las películas animadas, hasta los que desean ver más del DCEU.

De acuerdo con el sitio oficial del evento:

“El evento le ofrecerá a los fanáticos del DC Multiverse nuevo contenido y anuncios de WB Games, Cine, TV y cómics, así como una oportunidad sin precedentes para escuchar a los actores y creadores detrás de sus películas y series de televisión favoritas, incluyendo: Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Adam, Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC’s Legends of Tomorrow, DC’s Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, Lucifer, Pennyworth, SHAZAM!, el Snyder Cut de Justice League, The Suicide Squad, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans GO!, Titans, Watchmen, Young Justice: Outsiders y, este otoño en los cines de todo el mundo, Wonder Woman 1984”.