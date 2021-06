Square Enix revela nuevos detalles sobre la historia, combate y más de Stranger of Paradise

Tras la mixta recepción de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Square Enix ha tratado de cambiar la opinión del público. Ahora, una reciente entrevista de Famitsu con Tetsuya Nomura, productor creativo, Jin Fujiwara, productor, y Daisuke Inoue, director, ha aclarado algunos de los puntos más controversiales de este título.

Para comenzar, Nomura dejó claro que Stranger of Paradise sí se desarrolla en el mundo del original Final Fantasy, pero no está conectado directamente con los eventos de este juego, y no reveló si esto se trata de una reimaginación o algo por el estilo. Esto fue lo que comentó:

“Es una nueva historia que utiliza FINAL FANTASY I como motivo, en lugar de estar directamente relacionada o equivalente. La versión de prueba cubre el Santuario del Caos, que visitarás hacia el comienzo del juego, que también es similar a la progresión en FINAL FANTASY I”.

De igual forma, se ha confirmado que Jack será el personaje principal, y tendremos acceso a diferentes miembros del equipo, además de Jed and Ash, aunque tu equipo siempre va a estar conformado por tres personas y, aunque no podrás tomar control de ellos, sí puedes personalizarlos con equipo y diferentes trabajos. Esto fue lo que mencionó Inoue al respecto:

“Cada uno de tus aliados tendrá ciertos trabajos en los que se destacarán, Jed puede ser adecuado para ser un ladrón, mientras que Ash podría ser adecuado para ser un monje. Estamos imaginando diferentes tipos de estilo de juego, por ejemplo, donde podrías hacer que tus compañeros actúen como un objetivo mientras atacas con magia”.

En este mismo punto, Inoue ha señalado que el juego nos ofrece suficientes armas y equipo para tener una experiencia bastante entretenida y variada, y Jack tiene acceso a todos los trabajos y armas disponibles.

“Parte de la diversión en los juegos de hack-n-slash es actualizar con frecuencia su equipo, por lo que agregamos el sistema de cambio entre conjuntos de batalla para que corresponda a esto. Espero que la gente pueda experimentar con este nuevo tipo de acción de FINAL FANTASY a través de sus estrategias y experiencias, por ejemplo, inspeccionando la formación del enemigo y sus alrededores, considerando su propia posición y luego decidiendo cómo usar mejor las habilidades de los dos trabajos diferentes”.

Por último, debido a los problemas que presentó el demo de Stranger of Paradise hace unos días, el periodo de prueba se ha extendido hasta el 26 de junio, en lugar de terminar el 25 de este mes, como originalmente estaba planeado. En temas relacionados, Nomura asegura que el juego final tendrá mejoras visuales y técnicas a comparación de lo que hemos visto hasta el momento.

Vía: Square Enix