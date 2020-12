¿Spider-Man Remastered se puede adquirir por separado? Sony aclara la situación

Uno de los puntos más atractivos de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, es que incluye la remasterización del original Marvel’s Spider-Man de PS4. Por el momento solo es posible conseguir esta nueva versión del título de 2018 al adquirir la más reciente aventura del arácnido. Sin embargo, un rumor que surgió la semana pasada apuntaba a la posibilidad de comprar el remastered por separada. Ante esta confusión, Sony ha decidido aclarar la situación.

Como lo señalaron varios usuarios de ResetEra, por un momento apareció Marvel’s Spider-Man Remastered en la PS Store, y se mencionaba que los poseedores de la versión GOTY del juego de PS4 iban a poder adquirir esta nueva versión sin costo adicional. Sin embargo, Sony se ha puesto en contacto con 3DJuegos, y ha mencionado que esto simplemente fue un error. Esto fue lo que se comentó:

“Realmente, si intentabas comprarlo, lo que metías en el carrito era la versión GOTY de Marvel’s Spider-Man”.

De esta forma, la PS Store solo ofreció la versión GOTY, la cual incluye los tres DLC de The City that Never Sleeps. Por el momento no hay planes de vender la remasterización por separado. La única forma de obtener esta versión mejorada es al adquirir la versión Ultimate Edition de Spider-Man: Miles Morales o tener la edición normal de este nuevo título y pagar extra.

En temas relacionados, ya es posible jugar Spider-Man Remastered a 60fps con ray-tracing. De igual forma, un rumor apunta a que Tom Hardy reinterpretará a Venom en Spider-Man 3.

Vía: 3DJuegos