Spider-Man: Miles Morales ya superó las ventas de Ghost of Tsushima y TLOU II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales debutó hace menos de seis meses y ya ha logrado superar las ventas de The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima, al menos en Estados Unidos. A pesar de que los dos títulos previamente mencionados llevan más tiempo en el mercado, es importante destacar que Miles Morales se estrenó tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4.

Según información de NPD, firma financiera que se encarga de monitorear ventas de videojuegos en EE.UU., Miles Morales se mantuvo como el quinto juego mejor vendido en los últimos 12 meses, mientras que TLOU II y Ghost of Tsushima quedaron en séptimo y octavo respectivamente. Esta tabla de ventas está basada en ventas de dólares, y Spider–Man tiene dos SKUs disponibles por $49.99 dólares y $69.99 dólares. Mientras tanto, los otros dos títulos de PS4 debutaron por $59.99 USD.

Considerando lo exitoso que TLOU II y Ghost of Tsushima fueron, esta información ciertamente resulta interesante. Los datos de NPD toman en cuenta ventas físicas y digitales, además de que Miles Morales también debutó junto al PS5, lo que indudablemente aumentó sus ventas.

Via: ResetEra