F-Zero no está muerto, asegura Takaya Imamura, veterano de Nintendo

¿Te acuerdas de F-Zero? Sí, sabemos que ha pasado mucho tiempo desde el último juego de la saga, F-Zero GX en el GameCube. Pero, ¿algún día tendremos un nuevo título? La respuesta es sí, aunque se necesitaría de una “muy buena idea” para restaurar la franquicia. Por lo menos eso dice Takaya Imamura, veterano de Nintendo.

En entrevista para IGN, Imamura, que trabajó en juegos como F-Zero y The Legend of Zelda: Majora’s Mask durante sus 32 años en la Gran N, dijo que la serie no estaba ‘muerta’, pero es complicado resucitarla:

“Por supuesto, lo hemos hablado muchas veces, pero sin una gran idea, es difícil revivirla.”

Recordarás que en 2012, Shigeru Miyamoto dijo que se sentía “confundido” de que la gente quisiera otra entrega en la serie porque, de acuerdo con él, Nintendo ya había logrado todo lo que querían con la franquicia.

Aún así, Imamura insiste en que F-Zero no ha desaparecido por completo, y aunque ya no trabaja para Nintendo, asegura que la saga todavía tiene un futuro.

Fuente: IGN