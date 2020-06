¡Sorpresa! The World Ends With You tendrá un anime

The World Ends With You es uno de los RPG’s más interesantes que Square Enix ha desarrollado. Originalmente llegó a Nintendo DS en 2007, en donde usó todo el potencial de las dos pantalla y, eventualmente, lo vimos en Switch. Aunque muchos esperaban una secuela en consolas actuales, la compañía ha revelado que un anime de The World Ends With You está en camino.

Así es, de forma sorpresiva Square Enix ha revelado que The World Ends With You The Animation ya está en producción. Sin embargo, la compañía no está lista para enseñar un tráiler o algo similar, pero no tendremos que esperar mucho para que esto suceda.

Como parte de los anuncios planeados para Anime Expo Lite, la versión digital de este evento anual, el próximo 3 de julio a las 8:00 PM (hora de la Ciudad de México) veremos la revelación completa de The World Ends With You The Animation

Vía: The World Ends With You The Animation