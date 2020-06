Henry Cavill espera seguir interpretado a Superman en los “próximos años”

A pesar de que no hemos visto mucho de Henry Cavill como Superman en los últimos años, el actor aún desea interpretar al último hijo de Krypton en la pantalla grande. Aunque sólo le ha dado vida a este personaje en tres cintas, Cavill aún cree que tiene un futuro como el Hombre de Acero.

En una reciente entrevista en Variety, el actor británico habló un poco sobre lo que significa ser Superman y que espera seguir interpretando al héroe de DC en los próximos años. Esto fue lo que mencionó:

“Siempre he sido fanático de Superman. Con un personaje como ese, llevas el manto contigo fuera del set. Y se convierte en parte de su representación pública. Cuando conoces niños, los niños no necesariamente me ven como Henry Cavill, pero pueden ver a Superman, y hay una responsabilidad que conlleva. Debido a que es un personaje tan maravilloso, en realidad es una responsabilidad que estoy feliz de tener, y espero poder interpretar más a Superman en los próximos años.

Mi vida ha cambiado dramáticamente por eso. Y me ha dado muchas oportunidades para los roles, y sí, ha sido uno de esos personajes que cambió todo el curso de mi carrera. Estoy increíblemente agradecido por ello, y también me ha enseñado mucho sobre mí”.