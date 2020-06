Esta cosplayer le da un toque muy atrevido a Tifa de Final Fantasy VII

El amor que el internet le tiene a Tifa Lockhart de Final Fantasy VII es inmenso. Hace un par de días les mostramos como los artistas demostraron su pasión por medio de algunas ilustraciones, bueno, ahora es el turno de las cosplayers.

Shirogane-sama es una cosplayer que tal vez reconozcas por su trabajo al darle nueva vida a personajes como Spider-Gwen, Asuka, Ciri y muchas chicas más. Ahora, su trabajo más reciente la ha transformado en Tifa, pero con un toque más atrevido.

Hope you enjoy this Tifa shoot as much as I do 📸

♥️#TifaLockhart #FinalFantasyVIIRemake #FinalFantasy7Remake #cosplay #нюдсочетверг pic.twitter.com/rNEDQRRSCC

— Shirogane-sama (@sama_shirogane) June 25, 2020