Así es cómo los fans demuestran todo su amor por Tifa de FFVII

¿Cuál es tu personaje favorito de Final Fantasy VII? Es muy probable que la respuesta a esta pregunta sea Tifa Lockhart. Aunque desde el lanzamiento del juego original en 1997 este personaje siempre ha sido uno de los más populares en la serie, gracias al Remake que vimos hace unos meses, Tifa ahora cuenta con un nuevo grupo de fanáticos, y muchos de estos son talentosos.

Como sabrán desde hace un par de días, unas imágenes editadas de Tifa llamaron la atención en las redes sociales. Este fan art no destaca por resaltar ciertos aspectos físico de nuestra peleadora y cantinera favorita, sino por mostrarnos cómo se vería con el cabello suelto.

(GMF) tifa lockhart. Mode rambut ter urai 💕

Game : Final Fantasy 7 remake ps4 pic.twitter.com/eVQKZOODqv — GMF~ 🎮 (@GamesMenfess) June 23, 2020

Bueno, esta imagen causó un revuelo en internet, lo cual provocó que varios artistas nos recordaran de los asombrosos fan arts que hemos visto de Tifa últimamente, y a continuación te presentamos con una lista de los mejores trabajos de estas personas.

This is probably the best Tifa piece I've ever done. For whatever that's worth…3! 3 whole worths!#Tifa #TifaLockhart #FinalFantasy7Remake pic.twitter.com/HrMfqKvYZc — Cole Hart (@BoutsOfTheBlind) June 23, 2020

Tifa in her blue dress from Final Fantasy 7, 3rd and final reward of the June Patreon pack. She's a little tipsy… pic.twitter.com/7wbyu8DdXI — Sciamano240's Art (@sciamano240) June 22, 2020

Vía: Twitter y Reddit