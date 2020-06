¡Hoy se cumplen 24 años del Nintendo 64!

Un día como hay de hace 24 años, el Nintendo 64 llegó al mercado, y hasta la fecha, muchos la siguen considerando como la mejor consola de la empresa japonesa. Esta máquina se caracterizó por ser la primera en introducir gráficos en 3D, además de ser la última en utilizar cartuchos para los juegos.

Gracias al Nintendo 64, juegos como Mario Kart y The Legend of Zelda gozaron de un enorme aumento en popularidad. Y por supuesto, no podemos dejar de lado a uno de los títulos más icónicos de todos los tiempos, Super Mario 64. Como dato curioso, la consola tiene el “64” en su nombre ya que fue la primera en tener una unidad central de procesamiento de 64 bits.

Otra de sus importantes características fue que su control tenía una palanca análoga, misma que le provocó a Nintendo serios problemas legales ya que sus usuarios alegaban que provocaba heridas en sus manos. Posteriormente, la empresa tuvo que entregar unos guantes especiales para sus jugadores.

Además de los títulos previamente mencionados, la consola también contó con otras grandes entregas como Donkey Kong 64 y Golden Eye 007. Aunque claro, The Legend of Zelda: Ocarina of Time es uno de los juegos en la saga más populares y aclamados de todos los tiempos. Al final de sus días, el catálogo del N64 tuvo cerca de 400 juegos.

Ahora, junto a PlayStation y Microsoft, Nintendo es una de las marcas más importantes y reconocidas en la industria de los videojuegos, con franquicias tan emblemáticas que seguramente perdurarán durante muchos años más.