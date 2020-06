George R. R. Martin espera terminar The Winds of Winter para 2021

2021 marcará el décimo aniversario de A Dance With Dragons, el libro más reciente de A Song of Ice and Fire, novelas que inspiraron la serie de Game of Thrones. Aunque por el momento se desconoce cuándo exactamente estará disponible The Winds of Winter, el siguiente capítulo en esta serie, George R. R. Martin, autor de esta obra, espera que su nuevo trabajo por fin esté listo el siguiente año.

Recientemente, Martin compartió una carta en donde habla sobre su situación durante el COVID-19, y los avances que ha logrado en The Winds of Winter. Aunque esta cuarentena ha sido productiva para el autor, está consciente del tamaño del libro, y no cree tenerlo listo este año. Esto fue lo que comentó:

“El aislamiento forzado me ha ayudado a escribir. Estoy pasando largas horas todos los días en The Winds of Winter y haciendo progresos constantes. Ayer terminé un nuevo capítulo, otro hace tres días, otro la semana anterior. Pero no, esto no significa que el libro estará terminado mañana o publicado la semana que viene. Será un libro enorme, y todavía tengo un largo camino por recorrer. Estaba desconsolado cuando CoNZealand se vio obligado a volverse virtual debido a la pandemia y tuve que cancelar mis planes (planes emocionantes) para un largo viaje a Wellington con Parris y mis secuaces … pero definitivamente hay un lado positivo en esa nube. Lo último que necesito en este momento es una interrupción larga que podría costarme todo el impulso que he acumulado. Siempre puedo visitar Wellington el año que viene, cuando espero que tanto Covid-19 como THE WINDS OF WINTER estén finalizados”.

Como parte de un pequeño adelanto, Martin dijo que había estado “visitando a Cersei, Asha, Tyrion, Ser Barristan y Areo Hotah” mientras escribía, y que “regresará a Braavos” la próxima semana, “con viajes secundarios ocasionales a otros lugares en las páginas de un gran libro”. Por el momento se desconoce cuándo estará disponible The Winds of Winter. Esperemos que 2021 por fin sea el año en que el libro esté en nuestras manos.

Vía: George R. R. Martin