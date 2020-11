Sony seguirá lanzando juegos en PS4 durante los próximos tres años

Con la llegada de una nueva generación, pereciera que el soporte para el PS4 y Xbox One está por terminar. Sin embargo, este no será el caso. En el pasado, Microsoft comentó que lanzarán juegos tanto en One como en Series X|S por los próximos dos años. Ahora, recientemente Sony ha confirmado que seguirán ofreciendo soporte al PS4 por tres años más.

Gracias a una entrevista con el medio AV Watch, Hideaki Nishino, jefe de planificación de PlayStation, se ha revelado que la compañía japonesa tiene planeado ofrecerle un soporte al PS4 en los próximos años. Esto no debería ser una gran sorpresa, juegos como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Sackboy: A Big Adventure, títulos de lanzamiento del PS5, también estarán disponible en la consola actual.

Esto fue lo que comentó Nishino al respecto:

“En términos de compatibilidad, es importante llevar juegos de PS4 a PS5, pero yo he insistido en que la compatibilidad hacia delante (llevar juegos de PS5 a PS4) es importante. La estimación actual es que la transición de PS4 a PS5 durará alrededor de tres años. En ese tiempo, ¿cómo puedo seguir comprando juegos en PS4? ¿Puedo jugar en PS5 los juegos que he comprado? Eso es importante”.

De igual forma, Horizon Forbidden West, el cual saldrá a la venta durante la segunda mitad de 2021, también llegará a PS4. Considerado que se han vendido más de 113 millones de PS4 en el mundo, esta decisión no debería ser una gran sorpresa. Así que es muy posible ver más lanzamientos AAA en PS4 y PS5, con la nueva consola gozando de todo lo que el DualSense nos ofrece.

En temas relacionados, el PS5 podría transmitir a 1440p en un futuro. De igual forma, el 8K llegará al PS5 con una actualización.

