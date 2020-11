¿Quieres más juegos enfocados en la historia? Házselo saber a Microsoft

Tell Me Why, la más reciente aventura narrativa de Dontnod Entertainment, fue publicada por Xbox Game Studios y lanzada en Xbox Game Pass este año, y Microsoft quiere saber qué tanto te gustó. En una reciente entrevista con VentureBeat, Peter Wyse, gerente general de publishing en Xbox, destacó que la compañía “se sentía orgullosa de este juego”, pidiéndole a los fans que también compartan su opinión.

“Si la gente quiere más historias como esta, me encantaría saberlo, y si la gente quiere más de esta colaboración, también nos gustaría saberlo. Estamos muy orgullosos de este juego. Es un juego que merece ser visto.”

Wyse también reveló más sobre el rol que desempeñó Microsoft durante su desarrollo, el cual empezó hace tres años y permitió a Dontnod lanzar episodios cada semana, en lugar de tener que esperar por meses.

Aquí en Atomix tuvimos oportunidad de reseñar Tell Me Why y si quieres saber qué nos pareció, dirígete al siguiente enlace.

Fuente: VentureBeat