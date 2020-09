Review – Tell Me Why

La evolución de la narrativa

Durante los inicios de los videojuegos el aspecto narrativo era prácticamente inexsitente, o por lo menos no estaba tan desarrollado como hoy en día. Juegos como Tetris o Pac-Man, por ejemplo, nos permitían apagar nuestro cerebro por unas cuantas horas para simplemente disfrutar lo que teníamos en frente. Con el paso del tiempo, la historia en un videojuego se fue volviendo algo mucho más importante, tanto así que incluso ya lo tomamos como un factor determinante al momento de decidir sobre nuestra próxima compra. En años recientes, las experiencias de un solo jugador han tenido un increíble resurgimiento en popularidad, por lo que hoy en día es más importante que nunca las historias memorables con personajes entrañables.

Dontnod Entertainment es un estudio desarrollador conocido por su amplia experiencia en juegos con un fuerte enfoque en la narrativa, como por ejemplo los primeros tres Life is Strange, Vampyr y ahora Tell Me Why. Estos desarrolladores siempre han jugado con el tema de la inclusión y la diversidad en sus proyectos, pero creo que nunca lo habían manifestado tan atrevidamente como en Tell Me Why, una historia que te hará cuestionarte sobre el mundo en el que vivimos y cómo cada personaje tiene su propia perspectiva de él.

Una historia para adultos

Antes de hablarte sobre la historia quiero decirte que en este reseña no encontrarás ningún spoiler, así que puedes seguir leyendo tranquilo. Nuestra aventura comienza de una manera bastante perturbadora, y desde su secuencia inicial hace un gran trabajo en hacernos saber que definitivamente no estamos frente a una historia para niños. En esta ocasión asumiremos el papel de Tyler y Alyson Ronan, dos gémelos que, similar a otros protagonistas de Dontnod Entertainment, cuentan con habilidades sobrenaturales que les permiten ver visiones fantasmales en ciertos lugares.

Después de años de no verse, Tyler y Alyson se reúnen en su vieja casa de Alaska para intentar resolver el misterio principal de la historia, y la razón por la cual se separaron. Gracias a sus habilidades sobrenaturales, los gemelos Ronan son capaces de descubrir más pistas sobre lo sucedido y así es como comienza nuestra aventura que nos llevará por diferentes escenarios rurales en Estados Unidos.

Ambos personajes son bastante carismáticos y su desarrollo se siente natural y fluido. En el caso de Tyler se trata de un chico trans, sin embargo, la manera en que está representado es bastante sutil, y aunque al principio pareciera que este tema será mucho más pesado durante el resto de la historia, la realidad es que después casi no hay mención al respecto, pero esto no es necesariamente algo malo.

Por supuesto que hay un gran enfoque en los personajes, pero creo que lo más importante es la relación que van desarrollando los gemelos Ronan a lo largo de la historia. Cada decisión que tomamos se refleja en la narrativa y la perspectiva que tienen nuestros protagonistas del mundo, y aunque muchas de éstas no tienen tanto impacto como podríamos creer, lo cierto es que hacen un gran trabajo en construir nuestra propia aventura. Verás que Tyler y Alyson no son las mismas personas al final de la aventura, que como la iniciaron.

Sí, la historia tiene elementos sobrenaturales que le dan un toque de misterio e intriga a ella, pero yo diría que éstos no son tan importantes como el verdadero mensaje que sus desarrolladores nos quieren comunicar. Al principio de esta sección te decía que Tell Me Why cuenta una historia para adultos, pues nuestros protagonistas lidian con temas de adultos y son justamente en estas secciones donde nos damos cuenta que el final no es lo importante, sino el camino que recorremos para llegar a él.

Exploración e interesantes acertijos

Creo que se me había pasado decirte, pero Tell Me Why es una aventura-interactiva episódica, por lo que su gameplay se centra en la exploración y la resolución de puzzles o acertijos para progresar. Si has jugado algún otro juego de Dontnod sabrás exactamente qué esperar de este nuevo proyecto. No estamos frente a un juego de mundo abierto ni nada por el estilo, sino que a lo largo de sus tres capítulos conoceremos y exploraremos diferentes locaciones, cada una con pistas y misterios por resolver.

No hay escenarios de combate, por lo que uno de mis más grandes problemas fue el ritmo. Sí, la historia y el misterio que la rodea es interesante, pero es fácil perder tu atención después de estar un rato explorando la misma locación por 15 minutos para conocer más sobre su historia cómo es que tiene que ver con el resto de la narrativa. De igual manera, la historia es constantemente interrumpida por flashbacks que nos cuentan más sobre el pasado de los gemelos Ronan, y aunque éstos no suelen ser tan largos, definitivamente rompen el flujo narrativo.

Cada locación está repleta de objetos con los cuales interactuar, y algunos de estos activaran conversaciones entre nuestros protagonistas que ofrecerán un poco más de contexto sobre lo que está pasando, mientras que otras conversaciones simplemente se sienten fuera de tono. Por ejemplo, estar investigando una casa embrujada y ser interrumpido por un chiste de alguno de los personajes, y posteriormente hablar sobre la muerte o algún otro tema fuerte.

Como te decía antes, para progresar en ciertas secciones deberemos resolver acertijos, algunos más difíciles que otros, pero si eres alguien que lleva jugando videojuegos durante toda su vida, entonces éstos podrían resultar ser más fáciles de lo que crees. Puedes tomarte tu tiempo con ellos y el juego incluso te ofrece pistas si ve que estás atorado en alguno, así que no deberías preocuparte por la dificultad.

¿Qué tanto tiempo te completará terminar los tres episodios de Tell Me Why? En promedio, yo diría que entre 8 y 10 horas, dependiendo de lo mucho que explores y leas. Existe cierto factor de rejugabilidad debido a las opciones de diálogo y consecuencias, pero a menos de que hayas quedado cautivado fuertemente por su historia, veo difícil que alguien quiera repetir el juego debido a su lento ritmo.

Gran estilo de arte, pero no es perfecto

Los juegos de Dontnod son fáciles de reconocer, en particular por su gran estilo de arte. Tell Me Why utiliza el mismo motor que Life is Strange y su secuela, pero ciertamente tiene unos cuantos cambios importantes que muestran su evolución, sobretodo en el apartado de captura de movimiento. Los rostros de los personajes todavía se ven un poco extraños, en particular cuando están hablando, pero no es un detractor tan importante de la experiencia.

Los actores de voz en todo el juego hacen un increíble trabajo reflejando las emociones y sentimientos de cada personaje, y Dontnod dio en el clavo en el proceso de casting y selección. Siendo esto una aventura narrativa era de esperarse que este apartado en específico tuviera un mayor énfasis que los demás, y me alegra decir que el esfuerzo adicional se ve reflejado en cada momento. Ningún diálogo se siente forzado, y las reacciones ante ciertas acciones o acontecimientos son naturales y genuinos, al menos por parte de los gemelos Ronan.

Desafortunadamente, el juego no está exento de errores y en el apartado gráfico es donde podemos apreciar la mayoría de ellos. Texturas que no cargan, un extraño movimiento en los rostros de los personajes, y glitches visuales detraen de una fantástica aventura que se pudo haber beneficiado grandemente por unas cuantas semanas extra de desarrollo.

Otra gran aventura de Dontnod

Tell Me Why es simplemente otra gran aventura por parte de Dontnod y su experiencia en este tipo de juegos claramente se ve reflejada aquí. Los gemelos Ronan son unos increíbles protagonistas que sin duda alguna se quedarán en mi memoria por un muy buen rato, y la historia hace un gran trabajo en mantenerte sumergido en el misterio, pero con unos cuantos tropiezos en el camino.

El ritmo de la historia es un tanto lento, y el sentido de urgencia es prácticamente inexistente. Tell Me Why está diseñado para que disfrutes cada paso del viaje, aunque a veces esos pasos resultan ser bastante largos y predecibles. Aunque no se nos penalizará por no explorar, sí nos podríamos llegar a perder algunos momentos interesantes entre personajes si decidimos avanzar demasiado rápido en la narrativa. A pesar de esto, recomiendo ampliamente Tell Me Why para todos aquellos que disfruten de las aventuras interactivas.