Sony se incomoda por las decisiones de PlayStation con los juegos

Este año los juegos que ha lanzado PlayStation se han mantenido al mínimo por alguna razón, y es que tan solo hemos visto algunos títulos como la expansión de Horizon Forbidden West y ahora en octubre que llegará Spider-Man 2. Por otro lado, en eventos importantes como el showcase se ha dado mucho énfasis a los juegos como servicio, y eso ha incomodado a la empresa matriz, hablamos de Sony.

Durante dicha presentación de meses atrás, pudimos ver varios juegos mostrados en los que se enfocaba en la entrada gratuita, y que para continuar expandiendo la experiencia los jugadores deberán de pagar pases que les permitirán seguir avanzando. Un cambio bastante abrupto en la filosofía de Sony, puesto que antes se les consideraba como los líderes de las experiencias de un solo jugador.

Según lo mencionado por periodistas de Bloomberg, los resultados esperados por la empresa no llegarían a lo que se esta deseando en esta generación de consolas, y todo viene a peor debido a que Jim Ryan se va a retirar dejando este rastro de juegos como servicio. Y es que por el momento no hay planes de grandes juegos más allá de Marvel´s Wolverine, y tal vez la tercera parte de The Last of Us que estaría en sus primeras fases.

Vale la pena mencionar que sí se están tomando en serio esto como su nuevo modelo de negocios, con 12 videojuegos en camino de los cuales ya se han mostrado seis, y se está apostando que los restantes apuesten por usar grandes nombres de sagas de la marca. Eso significa, que Horizon Zero Dawn puede entrar dentro de ellos, y es que hace semanas se ha reportado que habrá un multijugador de la marca.

Vía: Bloomberg

Nota del editor: Es preocupante que PlayStation haya decidido ir por este camino que ni siquiera le está gustando a los propios fanáticos de la marca. Ojalá el nuevo CEO tome mejores decisiones y regrese las experiencias de un solo usuario a la ecuación.