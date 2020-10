Sony se despide del PS4 con un emotivo vídeo de los juegos más importantes de la consola

Con la inevitable llegada del PS5 el próximo mes, es momento de decirle adiós al PS4 y recordar los grandes momentos que nos ofrecieron los miles de juegos que están disponibles en esta consola. Ahora, las cuentas PlayStation UK y PlayStation Access decidieron celebrar de la mejor forma posible al crear un vídeo con un segundo de todos los videojuegos más icónicos de la consola.

Desde Knack, pasando por God of War, hasta The Last of Us Part II, el vídeo está conformado por cientos de juegos, tanto first como third party, exclusivos y multiplataforma. Cada uno de estos títulos logró destacar por las grandes experiencias de un solo jugador y multiplayer que ofrecen.

El PlayStation 5 llegará al mercado el próximo 12 de noviembre. Sin embargo, antes de que la nueva consola esté disponible, saldrán a la venta nuevos Mega Packs de PS4 en Latinoamérica. De igual forma, ya puedes descargar un tema de BLM en tu PS4.

Vía: PlayStation Access