Se ha filtrado la supuesta sinopsis de Space Jam: A New Legacy

Space Jam: A New Legacy es una de las cintas más esperadas de los próximos años. Al ser una secuela del amado clásico de los 90’s, mucha gente espera que esta cinta logre vivir al legado de la original. Ahora, tal parece que la sinopsis de la película se ha filtrado y es bastante alocada.

Recientemente, Ben Mekler, guionista de Final Space, publicó en su cuenta de Twitter la supuesta sinopsis de Space Jam: A New Legacy, en donde se explica cómo es que LeBron James entra al mundo de los Looney Tunes. Esto es lo que dice:

The synopsis for SPACE JAM: A NEW LEGACY is certifiably bananas and I for one cannot wait to see it pic.twitter.com/BLmc4x5uHb

— Ben Mekler (@benmekler) October 18, 2020