Sony Santa Monica ya está trabajando en un nuevo juego sin anunciar

God of War de 2018 es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de la pasada generación. La nueva aventura de Kratos fue galardona con varios premios, incluido el GOTY de su año por parte de The Game Awards. Con una secuela ya en desarrollo, todos esperamos con ansias ver qué tiene Sony Santa Moninca preparado para nosotros. Sin embargo, parece que este no es un único proyecto del estudio, ya que una oferta de trabajo apunta a un nuevo desarrollo.

Por medio de la cuenta oficial del estudio en Twitter, se ha descubierto que Sony Santa Monica está buscando un director de arte para un juego sin anunciarse. Considerado que God of War: Ragnarok, la secuela del aclamado título de 2018, fue anunciado en 2020 y ya tiene bastante tiempo en desarrollo, el mensaje del estudio deja en claro que la oferta de trabajo es para una nueva experiencia. Esto es lo que ha comentado el estudio:

🔥 HOT JOB: ART DIRECTOR 🔥

We are seeking an experienced Art Director for the development of a new unannounced title!

If you’ve got what it takes to guide and inspire our team to deliver best-in-class visual quality, apply here 👉 https://t.co/HBV4G97OtI #SMSCareers #Gamedev pic.twitter.com/IkzVzcvCJV

— Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) January 19, 2021