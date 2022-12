Sony habla sobre la inclusión de Call of Duty en Switch

Actualmente hay una disputa entre Microsoft y Sony, dado que los de PlayStation quieren evitar a toda costa la compra de Activision Blizzard, y el elemento que define la discusión es Call of Duty. Ante toda la problemática se estipuló que hay tratos para que Nintendo pueda tener juegos de la franquicia, algo que le ha hecho ruido al rival de Xbox por el tipo de consola que es Switch.

Así, Sony ha comentado que no le encuentra sentido que la franquicia de COD entre en las plataformas de Nintendo, afirmando que en la consola no hay cabida para los potenciales jugadores del shooter de Activision. Incluso se llega a decir que a los seguidores de la empresa dueña de Mario no les interesa este tipo de juegos, asumiendo que sería una consola para jóvenes.

A la vez, no dejaron pasar la oportunidad de que los lanzamientos anteriores de la franquicia fueron un fracaso en ventas para Nintendo, pero cabe recordar que estos aparecieron en Wii U, por lo que iban a fracasar sí o sí. Obviamente, la capacidad de correr el juego se cuestionó, mencionando que no hay posibilidades de que el hardware aguante los juegos.

Incluso se llegó a decir que el desarrollo de un COD para Switch llevaría años, por lo que su trato de 10 temporadas no tendría ningún tipo de sentido, después de todo se trata de una franquicia anual. Por último, se menciona que Nintendo no se debería de preocupar nada, dado que ellos compiten en su propio mercado, y no tienen un servicio online tan robusto.

Vía: gonintendo

Nota del editor: No entiendo por qué Sony mete a Nintendo en esto, ni siquiera compiten en la misma liga en cuanto a productos. Vaya que tienen algo de miedo perder a Call of Duty, pero siempre está la opción de firmar el acuerdo que Microsoft le propone.