Sony elimina la leyenda “8K” de las cajas de PS5

Parece broma, pero han pasado ya casi cuatro años desde que la consola PlayStation 5 se lanzó al mercado y aún se recuerdan las promesas que se hicieron con su anuncio oficial, pues se decía que los videojuegos iban a verse en resolución 4K de manera nativa y que muchos correrían a los 60 FPS mínimo. De hecho, también en la caja se nos dijo algo más ambicioso, los “8K”, lo cual al final terminó siendo falso, pues solo se lograba llegar a ese nivel si los usuarios tenían la TV adecuada y se limitaba únicamente al menú.

De forma reciente los usuarios descubrieron que en las nuevas impresiones de la caja ya no se incluye dicho logo, lo cual indica que al final casi ningún juego alcanzó la resolución, y ahora solo se aprecia del de 4K así como el de HDR, en el mismo lugar donde se ubicaban originalmente. Por su parte, se habla de que esto puede tener una razón de ser, y eso se debe a los documentos filtrados que hablaban de una versión Pro de esta consola.

>Sony removed the claims of PS5 being able to do "8k" from their packaging

Preparing the lie for PS5 Pro pic.twitter.com/SR8CS6FWaj

— Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) June 4, 2024