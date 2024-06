Confirman la fecha de salida de Homelander en Mortal Kombat 1

El año pasado grandes contendientes de los juegos de pelea se hicieron presentes para emocionar a los fans, entre ellos tenemos a Street Fighter 6 que hasta ahora sigue organizando muchos torneos y el segundo es Mortal Kombat 1, el cual ha confirmado algunos personajes nuevos dentro de su roster. De hecho, el que ahora están promocionando es Homelander de la serie The Boys, y ahora que la segunda temporada está cerca, se ha dado un anuncio muy importante respecto a su incorporación.

Mediante una nueva publicación, se confirmó que los jugadores ya pueden usar a este personaje desde este momento, concretamente quienes hayan comprado la versión deluxe del juego que incluye el pase de temporada o quienes lo hayan comprado de manera posterior. Por lo que de momento no se puede adquirir de manera individual hasta que la propia Warner de nuevo aviso sobre el contenido.

A psychopath with an insatiable need for power, Homelander launches a new Era of tyranny in Mortal Kombat 1. Available now on #NintendoSwitch with Early Access. pic.twitter.com/GvwGu7h5mT

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 4, 2024