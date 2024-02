Sony aplicará estrategia más agresiva con lanzamientos en PC

Esta semana se llevó a cabo la junta de ganancias de PlayStation, en la que se dieron datos interesantes como las ventas de consolas, así como la parte en que mencionan que sus exclusivas de estudios propios van a tardar bastante tiempo para llegar al dispositivo actual. Y ante la respuesta positiva que se ha tenido con Helldivers 2, parece que la empresa ya tiene planes para los lanzamientos que vengan a futuro, quitando así posiblemente la línea que ya estaba establecida en la etapa de Jim Ryan.

Según lo mencionado por el director provisional de Sony Interactive Entertainment, quieren que la empresa sea más agresiva en cuanto a lanzamientos duales como fue con el juego de Arrowhead Studios, y lanzar juegos que lleguen el mismo día para la consola de turno y la computadora. Esto es algo que les está sirviendo, por lo que podría llegarse a una decisión similar con lo que pasa en Xbox, pero claro, no van a ponerlo en servicio de suscripción para que se pierda la oportunidad de vender copias completas.

Aquí lo respondido por Hiroki Totoki respecto a si tienen un plan para mejorar los resultados de ganancias:

La reducción de costos en este ciclo de consolas es realmente difícil de lograr. ¿Cómo podemos, dada la situación, combinar nuestras líneas de productos para que sean asequibles, sin depender de grandes descuentos, para venderlas razonablemente y continuar nuestro viaje comercial de forma sostenible? Personalmente creo que eso es importante y que en ello existe una oportunidad. En el pasado, queríamos popularizar las consolas, y el objetivo principal de un título propio era hacer que la consola fuera popular. Esto es cierto, pero hay una sinergia en ello, por lo que si tienes contenido propio sólido, no solo en nuestra consola sino también en otras plataformas, como computadoras, un juego propio puede crecer con multiplataforma. y eso puede ayudar a mejorar las ganancias operativas, por lo que ese es otro aspecto en el que queremos trabajar de manera proactiva. Personalmente, creo que existen oportunidades para mejorar el margen, por lo que me gustaría ser agresivo para mejorar el desempeño de nuestro margen.

No se dijo de forma directa, pero con esto quiere dar a entender que el nuevo plan no constará de sacar juegos para la consola y un año después a la PC, sino que ahora podrían lanzarse al mismo tiempo para aumentar las ventas en otros lados que no sean necesariamente su aparato en circulación. Eso sí, no hay manera de saber que esto pasará hasta que se lance otro juego que vaya bajo el yugo de los estudios de PlayStation.

Vía: VGC

Nota del editor: Si el consumidor promedio de PlayStation se entera que ya no habrá exclusivos de día uno solo para la consola se van a infartar, en mi opinión, es buena oportunidad para que más público pruebe estas experiencias y de alguna manera le den ganancias a la empresa.